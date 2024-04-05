Министр энергетики: государство не возьмется за строительство ядерных реакторов, это был лишь один из вариантов

"Стратегия не о ядерной энергетике, а о возобновляемых источниках энергии (…) Ядерная энергия включена в нее как один из вариантов и выборов. А таких вариантов больше, и они будут зависеть от того, как будет развиваться наша энергетика", - в четверг Žinių radijas сказал Крейвис.

"Основным мотивом реакторов является то, насколько они снизят общие цены для жителей и предприятий. Еще одним аспектом является то, сколько будут стоить эти технологии. И найдутся ли компании, готовые это сделать.

Потому что государство не будет строить такие вещи", - подчеркнул он.