Министр энергетики: государство не возьмется за строительство ядерных реакторов, это был лишь один из вариантов

"Стратегия не о ядерной энергетике, а о возобновляемых источниках энергии (…) Ядерная энергия включена в нее как один из вариантов и выборов. А таких вариантов больше, и они будут зависеть от того, как будет развиваться наша энергетика", - в четверг Žinių radijas сказал Крейвис.
"Основным мотивом реакторов является то, насколько они снизят общие цены для жителей и предприятий. Еще одним аспектом является то, сколько будут стоить эти технологии. И найдутся ли компании, готовые это сделать.
Потому что государство не будет строить такие вещи", - подчеркнул он.
Однако министр подчеркивает, что большинство жителей Литвы поддерживает атомную энергетику, и ее использование помогло бы избежать последствий некоторых кризисов. Вот почему было важно показать лицам, принимающим решения, и предприятиям, что это вариант, сказал он.
"Если мы посмотрим на исследования, почти 55% жителей поддерживают атомную энергетику. И опять же, если мы посмотрим на кризисный период, мы заплатили высокую цену только потому, что не построили АЭС, которую должны были построить в 2012 году", - пояснил он.
Крейвис отметил, что ядерные реакторы обеспечивают стабильное энергоснабжение, необходимое для производства некоторых предприятий.
"Наличие гибкого ядерного реактора позволяет подключать к системе больше возобновляемых источников энергии. Кроме того, ряд производств требует очень стабильного электроснабжения, где не может быть даже малейших отклонений. Атомная энергетика это обеспечивает", - сказал Крейвис.
Напомним, что новая редакция Национальной стратегии энергетической независимости (НСЭН) предусматривает, что благодаря огромному потенциалу возобновляемых источников энергии Литва к 2050 году может стать одной из первых стран Европейского союза (ЕС) с избыточным производством электроэнергии. По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, избыток удовлетворит часть потребностей Европы в электроэнергии, возникших после приостановки импорта энергоресурсов из России. Стратегия также предусматривает лидерство Литвы в отрасли экологически чистого водорода и строительство ядерных реакторов нового поколения.