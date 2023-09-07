Министр экономики: в восстановлении Украины также будут участвовать литовские компании и организации

В ходе министерской беседы достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в восстановлении Украины и расширении партнерства обеих стран в экономике, транспорте, образовании и других сферах, сообщает Министерство экономики и инноваций (МЭИ).
Как в ходе беседы отметила министр А. Армонайте, для того чтобы работы по восстановлению Украины проводились более эффективно, планируется привлечь литовские предприятия.
"Мы берем на себя лидерство в мобилизации международного сообщества, правительственных организаций и бизнеса, чтобы помочь Украине восстановить страну и построить процветающее, современное и безопасное государство. Литва уже проводит работы по восстановлению, и мы планируем новые проекты – в октябре мы представим платформу, с помощью которой вовлечем в этот процесс литовские компании и организации. Мы также прогнозируем большие инвестиции в восстановление критически важной инфраструктуры Украины", - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.
По ее словам, в октябре министерство планирует представить новый каталог, в котором литовские компании и организации найдут всю необходимую информацию о возможностях инвестирования и участия в восстановлении Украины. Это будет платформа, где организации обеих стран смогут установить контакты в области инвестиций и реконструкции. Кроме того, здесь литовские предприятия получат всю информацию о проводимых государственных закупках.
Министерство напоминает, что в марте этого года завершился проект мобильного поселка в Бородянке, сюда переехали 36 семей, потерявших жилье во время войны. В августе открылся обновленный детский сад в Ирпене, его будут посещать 300 детей. Также ремонтируется школа в Бородянке на 700 мест, где будут учиться школьники 1-12 классов. Недавно также был реализован проект модернизации электросетей в Николаеве.