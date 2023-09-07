Министр экономики обсудит с украинским министром возможности экономического сотрудничества

Сообщается, что в целях укрепления двустороннего сотрудничества в восстановлении Украины, экономического и делового сотрудничества в таких областях как транспорт, образование и прочее, в ходе встречи министр экономики и инноваций А. Армонайте и министр инфраструктуры Украины А. Кубраков подпишут протокол о сотрудничестве.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы обеспечить тесное сотрудничество между Литвой и Украиной и экономический прогресс. Мы также привлекаем международное сообщество для восстановления процветающей и современной Украины. Эта наша встреча очень важна для укрепления литовско-украинских экономических отношений, поскольку стране, подвергшейся нападению агрессора, необходимо не только оружие, но и больше доходов", – говорит министр экономики и инноваций.