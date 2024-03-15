Министр экономики обсудила с украинскими производителями дронов сотрудничество с литовскими предприятиями

"Война в Украине показала, какое большое влияние оказывают передовые технологии. Например, дроны существенно изменили ход войны. Мы продолжим поддерживать Украину, поставляя передовые системы вооружений. Мы также хотели бы сотрудничать с инновационными украинскими компаниями в развитии оборонных технологий", – говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.
По данным министерства, министр ознакомила украинские компании с растущей оборонной промышленностью Литвы. Литва разрабатывает передовые оборонные решения – от лазерных технологий до электронных боевых средств. Технологии, разработанные в Литве, также успешно используются на поле боя в Украине и экспортируются в другие страны НАТО.
Министр также представила благоприятные условия для открытия в Литве оборонных предприятий стран-партнеров, в том числе Украины.
"Украинских производителей также интересует возможность развивать часть своей деятельности из Литвы, поскольку здесь у них будет возможность безопасно производить свою продукцию и экспортировать ее в страны НАТО", – говорит министр.
На встречах обсуждались возможности литовских и украинских компаний совместно разрабатывать передовые оборонные технологии, в том числе беспилотники, антидроновые системы и т. д. В этом году представители украинских компаний уже посещали Литву в поисках партнеров по производству дронов.
На сегодняшний день в Украине работают несколько десятков компаний, производящих дроны: дроны-носители взрывчатки многоразового и одноразового использования, морские дроны, дроны для разминирования и минирования, разведывательные и другие дроны.
"Украинцы вдохновляют и своей смелостью, и изобретательностью. После начала полномасштабного вторжения инновационные украинские компании начали разрабатывать передовые оборонные решения. Вооружение и технологии, разработанные Украиной сегодня, могли бы способствовать также укреплению вооруженных сил нашей страны", – говорит А. Армонайте.