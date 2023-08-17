Министр экономики не поддерживает инициативу ужесточения ограничений для белорусов

"Думаю, этого достаточно – оно (регулирование – ELTA) сбалансированное. Если будут внесены какие-то другие изменения, мы их рассмотрим", - сказала в четверг Žinių radijas А. Армонайте.

Министр обратила внимание на то, что ужесточение таких ограничений может негативно сказаться на белорусском бизнесе, который переехал в Литву. О том, что некоторые белорусские ИТ компании рассматривают возможность ухода из Литвы, в среду телеканалу LNK сказал Валерий Ковалевский.

По словам А. Армонайте, пока неясно, не коснутся ли новые национальные санкции белорусских компаний.

"Послушав советников президента или некоторых членов Сейма, я слышу определенные планы. Они (компании – ELTA) тоже слышат", - сказала она, оценивая продолжающиеся на политической арене дебаты относительно ужесточения ограничений.