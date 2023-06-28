Министр экономики нарушила правила, не обеспечив Шураеву сопровождения в Сейме

Решение было принято после оценки поведения общественника во время его визита в Сейм 14 марта 2023 г. По словам автора заключений расследования, социал-демократа Довиле Шакалене , утвержденные канцлером Сейма правила внутреннего распорядка гласят, что лица, не имеющие постоянной аккредитации прессы, могут находиться в Сейме в сопровождении депутата, который выдал им пропуск, или другого уполномоченного лица. При этом, по словам политика, О. Шураеву не был выдан пропуск подготовителя или распространителя общественной информации.

"Мы постановили, что с процессуальной точки зрения наша коллега, которая заказала Шураеву однодневный пропуск как обычному посетителю и не сопровождала его в Сейме, а также не уполномочила на это какое-либо другое лицо, все же нарушила приказ канцлера Сейма от 3 июня 2022 г. (...), а также утвержденный распорядок", – заявила социал-демократ Довиле Шакалене, оглашая заключение расследования на заседании комиссии в среду.