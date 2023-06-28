28 июня 2023 г. 17:25

Министр экономики нарушила правила, не обеспечив Шураеву сопровождения в Сейме

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте нарушила внутренний распорядок Парламента, выдав общественнику, юмористу Олегу Шураеву однодневный пропуск в Парламент. К такому заключению пришла Комиссия по этике и процедурам в среду. По мнению комиссии, О. Шураев в Сейме мог находиться только в сопровождении либо самой А. Армонайте, либо уполномоченного ею лица.

Такой вывод парламентарии поддержали единогласно.

Решение было принято после оценки поведения общественника во время его визита в Сейм 14 марта 2023 г. По словам автора заключений расследования, социал-демократа Довиле Шакалене, утвержденные канцлером Сейма правила внутреннего распорядка гласят, что лица, не имеющие постоянной аккредитации прессы, могут находиться в Сейме в сопровождении депутата, который выдал им пропуск, или другого уполномоченного лица. При этом, по словам политика, О. Шураеву не был выдан пропуск подготовителя или распространителя общественной информации.

"Мы постановили, что с процессуальной точки зрения наша коллега, которая заказала Шураеву однодневный пропуск как обычному посетителю и не сопровождала его в Сейме, а также не уполномочила на это какое-либо другое лицо, все же нарушила приказ канцлера Сейма от 3 июня 2022 г. (...), а также утвержденный распорядок", – заявила социал-демократ Довиле Шакалене, оглашая заключение расследования на заседании комиссии в среду.

ELTA напоминает, что появление общественника О. Шураева в Сейме в марте этого года вызвало возмущение некоторых парламентариев – юморист в Парламенте язвил, провоцировал депутатов Сейма, оскорблял их. Вскоре после этого Канцелярия Сейма навсегда запретила О. Шураеву появляться в здании Парламента.

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