Министр экономики Литвы: я не поддержу введение ограничений для экономической деятельности

"Если будут такие предложения, я их не поддержу. Мы ввели определенные регулирования, но были вакцины, было все. Точно так же и сейчас вирус другой, мы научились с ним жить, да, возможно, нам придется надеть маску, но, честно говоря, я не вижу возможностей говорить о еще каких-либо ограничениях для экономической деятельности", - порталу "15min" сказала А. Армонайте.

Она поясняет, что не видит возможностей как для новых экономических ограничений, так и для нового карантина.

"Я не вижу таких предложений, по крайней мере, сейчас. Посмотрим, как будут развиваться все эти пандемии и эпидемии, у нас есть и другие вызовы - энергетика, а точнее война России, которая и вызвала все эти проблемы", - сказала министр.

ЭЛЬТА напоминает, что за прошлые сутки в Литве выявлено 1 532 случая коронавируса (COVID-19), скончались четыре человека: один в возрасте 60-69 лет, двое в возрасте 70-79 лет и один - 80-89 лет.