Министр экономики Литвы в Калифорнии встретится с потенциальными инвесторами

"В последние годы экспорт литовской лазерной продукции последовательно растет и получает мировое признание, поэтому открытие литовского стенда на выставке лазеров обеспечит развитие имеющегося потенциала и установление новых связей. Также в ходе визита мы откроем InnoHub Lithuania, что предоставит еще больше возможностей литовским компаниям обеспечить сотрудничество с одними из самых инновационных штатов США – Калифорнией и Силиконовой долиной, а академическому сообществу – найти надежных партнеров из литовской экосистемы инноваций", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.
Как указывается в сообщении, в ходе визита по инициативе министерства и Агентства инноваций свою деятельность в Силиконовой долине начнет InnoHub Lithuania, целью которого является ускорение роста литовских компаний в сфере высоких технологий, особенно в секторах лазерных технологий, ИКТ и наук о жизни.
InnoHub Lithuania будет оказывать всестороннюю помощь литовским компаниям, желающим экспортировать свою продукцию или услуги в США. Это также будет место, где американские компании смогут связаться и обсудить партнерские отношения с лидерами литовских высоких технологий.
Планируется, что в США министр А. Армонайте встретится с руководителем акселератора Plug and Play Саидом Амиди. В конце прошлого года в Литву была привлечена компания Plug and Play, и планируется, что в течение трех лет в Литве она поможет вырастить 60 стартапов.
Также планируется, что А. Армонайте встретится с руководителями компаний SpaceX, Keeta, Dexcom, Mind the Bridge, представителями Unity и Anduril.