Министр экономики: посол Литвы в Польше сейчас должен находиться в Сувалках, но его нет

"В данный момент посол Литовской Республики должен находиться в Сувалках, а не в раздоре между Президентурой и Министерством иностранных дел. Это практический пример. Возможно, это можно было бы назвать своего рода дипломатическим поражением, но самого высокопоставленного дипломата Литвы в Польше нет. И в этом проблема", - сказала в четверг Žinių radijas А. Армонайте.

Министр подчеркнула, что тот факт, что Литва не смогла дипломатическим путем предотвратить протест польских фермеров, доказывает, что споры между Офисом президента и Министерством иностранных дел (МИД) наносят реальный ущерб интересам страны.

"Если раньше дебаты, которые происходили в публичном пространстве и в частном порядке, те споры – если у них были какие-то теоретические мысли о том, что это значит для Литвы, то вот вам практический пример", - подчеркнула она.