Министр экономики Литвы: посол Литвы в Польше сейчас должен находиться в Сувалках, но его нет

 
ELTA
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Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Поскольку фермеры из соседней Польши в пятницу намерены заблокировать один из пограничных постов с Литвой, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сожалеет, что у Вильнюса до сих пор нет своего посла в Варшаве, который мог бы искать дипломатические решения ситуации в этот напряженный период.

"В данный момент посол Литовской Республики должен находиться в Сувалках, а не в раздоре между Президентурой и Министерством иностранных дел. Это практический пример. Возможно, это можно было бы назвать своего рода дипломатическим поражением, но самого высокопоставленного дипломата Литвы в Польше нет. И в этом проблема", - сказала в четверг Žinių radijas А. Армонайте.

Министр подчеркнула, что тот факт, что Литва не смогла дипломатическим путем предотвратить протест польских фермеров, доказывает, что споры между Офисом президента и Министерством иностранных дел (МИД) наносят реальный ущерб интересам страны.

"Если раньше дебаты, которые происходили в публичном пространстве и в частном порядке, те споры – если у них были какие-то теоретические мысли о том, что это значит для Литвы, то вот вам практический пример", - подчеркнула она.

"Тяжелая техника будет перенаправлена ​​на какую-то дополнительную площадку, где ее проверят, и, я предполагаю, будут образовываться очереди. (…) Дипломатам здесь действительно есть чем заняться. Наконец, может, назначим посла – сколько можно?" - риторически спросила А. Армонайте.

В минувшую пятницу группа членов Сейма зарегистрировала поправки к Закону о дипломатической службе, которые уже некоторое время готовятся в Сейме и направлены на более четкое урегулирование процедуры назначения послов.

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