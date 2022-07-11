Министр экономики Литвы об угрозах России: мы привыкли к их методам работы

"Конечно, кибератаки не помогают общей и инвестиционной среде, но можно сказать, что мы привыкли к их (российским — BNS) методам работы", — заявила Армонайте журналистам в понедельник после презентации литовского космического сектора в Вильнюсе.
По словам министра, из-за приостановленного транзита Россия может оказывать давление не на Литву, а на другие страны Евросоюза, например, на Германию.
"Что (Россия — BNS) могла бы сделать, так это оказать давление на страны, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России, Германию или другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений (с Россией — BNS)", — сказала министр.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале в понедельник написал, что власти региона настаивают на нераспространении ограничений на транзит в Калининградскую область.
"В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС", — добавил Алиханов.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского Союза (ЕС) против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и другой продукции российского производства.
С 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря - российскую нефть и продукты ее переработки.
Россия объявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы, а также блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.
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