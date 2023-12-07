Министр экономики Литвы: наблюдается восстановление экспорта товаров в Китай

"Мы наблюдаем восстановление экспорта. Конечно, экспорт Литвы и до ухудшения отношений не был очень большим, но ограничения, конечно, не помогли", - сказала в четверг А. Армонайте.

"Теперь мы видим, что они отменены", - сказала министр, ссылаясь на статистику за январь-сентябрь этого года.

Китай начал оказывать экономическое давление на Литву в конце 2021 года, когда осенью того же года в Вильнюсе открылось Тайваньское представительство – под названием острова, территорию которого Пекин считает своей, а не под названием столицы острова – Тайбэя.

Европейский союз обжаловал ограничения, введенные Китаем, во Всемирной торговой ассоциации.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в ноябре заверил, что "экономическое давление со стороны Китая против Литвы больше не применяется".

В свою очередь министр экономики и инноваций пояснила, что крупнейшая экономика Азии никогда не вводила официальных ограничений для Литвы, что "иногда они появлялись, иногда исчезали".