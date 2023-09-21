Министр экономики Литвы: конфликт между Польшей и Украиной служит российской агрессии

"Я думаю, что это чувствительная реакция Польши на выступление президента Зеленского в ООН в Нью-Йорке. Этот конфликт, если его можно так назвать, недоразумение между двумя соседями и союзниками не служит никому другому, а только российской агрессии", – заявила А. Армонайте в четверг радиостанции LRT.

"Уверена, что и украинская, и польская стороны это понимают и смогут устранить эти разногласия. Сейчас идет обмен дипломатическими, протокольными заявлениями, вызывается посол и делаются другие дела. Надеюсь, выход будет найден", – заявила она.

Политик отметила, что время идет и необходимо вытеснить российские войска из Украины, однако, по ее словам, нельзя не замечать и поддержку Украины Польшей. В завершение председатель Партии свободы выразила надежду, что разногласия между Польшей и Украиной будут устранены и холодный разум возобладает.