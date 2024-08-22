Министр экономики и инноваций о сложных условиях в швейной отрасли: Литва больше не является страной дешевой рабочей силы

„Литва не может быть страной дешевой рабочей силы и больше ею не является. Видимо, мы больше не будем конкурировать с теми странами, где всегда можно будет нанять людей дешевле. (...) Зарплаты наших людей растут самыми быстрыми темпами (...) в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР - ELTA)“, - в среду журналистам сказала А. Армонайте.
По мнению министра, чтобы выжить в меняющихся рыночных условиях, швейным предприятиям следует „переосмыслить свою операционную стратегию“ и повысить эффективность – использовать уже выделенную поддержку государства на развитие автоматизации и цифровизации, энергоэффективности.
„Сейчас, видимо, мы не будем специально конструировать конкретные меры поддержки бизнес-моделей, меры уже есть“, - добавила А. Армонайте.
Из-за снижения объемов заказов только в августе об увольнении части сотрудников объявили вильнюсский производитель одежды Lelija и закрывающая свой филиал в столице чулочно-носочная фабрика Sparta Textile.
О сокращениях в первый месяц лета сообщили также Baltic Sewing Company в Каунасе и Oyster & Co в Вильнюсе. В мае о том, что из-за банкрота увольняют всех своих сотрудников, сообщили швейная фабрика Salvika в Радвилишкисе и Detexa в Укмерге.