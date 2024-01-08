Министр экономики и инноваций об идеи отказа от преподавания на русском языке: это – чудовищная ошибка

"Говорить, что мы с завтрашнего дня закроем все школы, – это чудовищная ошибка, и этого не следует делать", – прокомментировала А. Армонайте в понедельник.
"Не надо использовать этот вопрос для сбора политических дивидендов, особенно среди радикальных правых.
Я имею в виду некоторых политиков, склонных к популизму", – заявила представитель "свободы".
По словам председателя Партии свободы, в школах национальных общин есть проблемы, но для их решения не должно быть поспешных решений.
"Сейчас мы воспользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует, ведь это все-таки дети, их жизнь, которая формируется в школе. Какие личности выйдут оттуда позже, это повлияет на жизнь нашей страны", – сказала А. Армонайте.
"На проблемы в школах национальных общин указывает и успеваемость учащихся, которая измерялась в недавних исследованиях EBPO PISA. Я бы здесь не стала предпринимать резких шагов по закрытию школ. В Литве есть отличные школы, где преподают на другом языке, будь то польский или русский", – добавила она.
В среду министр образования, науки и спорта Г. Якштас заявил о поиске правовых путей для отказа от образовательных учреждений русского национального меньшинства.
"Мы сейчас изучаем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русских национальных меньшинств. Мы изучаем правовую базу, будет ли вообще возможность сделать это", – сказал Г. Якштас.