Министр экономики и инноваций о решении Навицкене уйти в отставку: это – лучшее решение

„Если это личный вопрос, ожидала ли я (таких решений) – то точно нет. Но министр приняла решение, и, судя по всему, премьер его рассмотрит“, – сказала в четверг А. Армонайте в эфире Žinių radijas, отметив, что не вникала в подробности ситуации, вызвавшей ажиотаж.

„Видимо, министр лучше всех сама знает ситуацию и может оценить, какие здесь могут быть решения. Она сделала это вчера. Вот и всё. И я считаю, что это лучшее решение“, – добавила она.

В настоящее время М. Навицкене возглавляет не только Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда), но и временно занимает должность министра образования.