Министр экономики и инноваций о процессе назначения еврокомиссара: иногда свой субъективизм нужно отодвинуть в сторону

„Это урок для всех, что иногда свой субъективизм нужно отодвинуть в сторону“, – сказала во вторник телекомпании LRT А. Армонайте.

Несмотря на жалобы Партии свободы и Движения либералов во время выборов кандидата в еврокомиссары на то, что с ними не советуются по поводу представителя в Еврокомиссию, тем не менее сейчас министр уверяет, что не чувствует себя на втором плане.

„Я не чувствую себя червем земли в этой коалиции. Мне кажется, то, что в Сейме понадобятся голоса, знают партнеры по коалиции. (...) Мне, возможно, здесь не хватило прямой речи, но как было, так было, пусть так и будет“, – сказала министр.