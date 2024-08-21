2024.08.21 09:36

Министр экономики и инноваций о процессе назначения еврокомиссара: иногда свой субъективизм нужно отодвинуть в сторону

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По словам министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, процесс назначения еврокомиссара в Литве был насыщен субъективизмом, и такой хаотичный процесс послужит Литве хорошим уроком.

„Это урок для всех, что иногда свой субъективизм нужно отодвинуть в сторону“, – сказала во вторник телекомпании LRT А. Армонайте.

Несмотря на жалобы Партии свободы и Движения либералов во время выборов кандидата в еврокомиссары на то, что с ними не советуются по поводу представителя в Еврокомиссию, тем не менее сейчас министр уверяет, что не чувствует себя на втором плане.

„Я не чувствую себя червем земли в этой коалиции. Мне кажется, то, что в Сейме понадобятся голоса, знают партнеры по коалиции. (...) Мне, возможно, здесь не хватило прямой речи, но как было, так было, пусть так и будет“, – сказала министр.

Две партии из правящей коалиции – СО-ХДЛ и Движение либералов – во вторник заявили о своей поддержке кандидатуры депутата Европарламента Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара.

Представители Партии свободы также собрались во вторник для обсуждения кандидатуры А. Кубилюса на должность еврокомиссара, но решения не приняли. Как сообщил агентству Elta староста фракции „Свободы“ Витаутас Миталас, представляемая им партия объявит о своем решении в среду.

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