Министерство юстиции Литвы предлагает регламентировать вопросы нацменьшинств для защититы прав общин

"Сейм безоговорочно ратифицировал Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств еще в 2000 году. С тех пор международные организации постоянно подчеркивают, что в Литве до сих пор отсутствует комплексное правовое регулирование, направленное на защиту прав национальных меньшинств. Это создает неопределенность в отношении обеспечения достоинства и уважения граждан Литвы, имеющих другую национальную идентичность", - говорит министр юстиции Эвелина Добровольска.