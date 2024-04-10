Министерство юстиции Литвы предлагает регламентировать вопросы нацменьшинств для защититы прав общин

"Сейм безоговорочно ратифицировал Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств еще в 2000 году. С тех пор международные организации постоянно подчеркивают, что в Литве до сих пор отсутствует комплексное правовое регулирование, направленное на защиту прав национальных меньшинств. Это создает неопределенность в отношении обеспечения достоинства и уважения граждан Литвы, имеющих другую национальную идентичность", - говорит министр юстиции Эвелина Добровольска.
Как говорится в пояснительной записке к закону, в Литве пока нет комплексного правового регулирования, направленного на регламентирование прав национальных меньшинств.
Как указывает министерство, этот закон направлен на определение понятий национальных меньшинств и национальных общин и установление критериев национальных меньшинств.
Также предлагается предусмотреть институциональную структуру для формирования, реализации государственной политики в сфере национальных меньшинств и представительства национальных меньшинств.
В Законе также предусматривается право изучать язык меньшинства, развивать культуру и обычаи общины.
Министерство предлагает закрепить статус института, представляющего интересы национальных меньшинств – Совета национальных общин. Представителями этого органа должны быть лица, которые сами принадлежат к национальному меньшинству. Совет национальных общин будет решать образовательные, культурные, экономические и социальные вопросы.
Министерство юстиции призывает предоставлять комментарии к проекту Закона о национальных меньшинствах до 24 апреля. После оценки полученных комментариев проект Закона о национальных меньшинствах будет вынесен на рассмотрение на заседании правительства.
После одобрения правительства проект будет представлен в Сейм.