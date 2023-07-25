Министерство: страны Балтии договорились о синхронизации с сетями континентальной Европы до февраля 2025 г.

"Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в контексте войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности", - комментирует достигнутое трехстороннее соглашение министерство.

Д. Крейвис во вторник отправился в столицу Латвии после того как Государственный совет обороны (ГСО) предложил Правительству заключить письменное соглашение с балтийскими партнерами об отсоединении от российской системы БРЭЛЛ в феврале 2025 г., а не в конце того же года.

"При реализации соглашения операторы будут обязаны в августе 2024 года уведомить о совместном решении не продлевать договор по БРЭЛЛ и провести синхронизацию с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что документы, утверждающие соглашение, в начале августа должны быть подписаны премьер-министрами стран Балтии, а также операторами системы передачи.

В комментарии Д. Крейвиса, переданном министерством, министр отмечает, что достигнутой договоренностью страны Балтии впервые определили точную дату отключения от российской электросистемы БРЭЛЛ.

"После того как Латвия и Эстония договорились немного раньше осуществить синхронизацию и согласовали дату, это соглашение стало возможным. Это большое достижение, потому что впервые определена точная дата отключения от системы ЕЭС/ОЭС, а это значит, что в феврале 2025 года Литва избавится от последней цепи, соединявшей с наследием советской империи", - говорит Д. Крейвис.

Операторы системы передачи электроэнергии Латвии и Эстонии комментировали Elta, что февраль 2025 года является самой ранней датой синхронизации, когда технически возможно соединение с континентальной Европой, приняв на себя приемлемые риски, но в первую очередь должен быть подтвержден политический консенсус относительно этой даты.