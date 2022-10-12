Министерство обороны: Литва передаст Украине самоходные минометы и бронированные автомобили

"Литва продолжает и будет продолжать поддерживать Украину: мы передадим украинской армии зимнюю одежду и зимнее снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение следующего года, предоставим 120-тимиллиметровые минометы на 113-ой платформе, бронированные автомобили, тепловизоры, беспилотники, другое оборудование", - сказал после встречи в Брюсселе министр обороны Арвидас Анушаускас.
В среду министр в Бельгии принял участие во встрече под руководством США в "формате Рамштайна", который объединяет министров обороны и представителей армий стран, оказывающих военную поддержку Украине.
«Ракетный теракт России по гражданским объектам Украины должен побуждать не сокращать поддержку», — заявил министр обороны.
Он подчеркнул, что Литва продолжит обучение украинцев на двусторонней основе – к Рождеству намечается обучить еще около 400 специалистов.
По данным министерства, литовская военная помощь Украине на данный момент включает переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, 120-тимиллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, дроны, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники и все другое вспомогательное оборудование в соответствии с заявленными потребностями Украины.
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