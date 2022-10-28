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Активный армейский резерв в Литве будет формироваться интенсивнее, военные будут приписаны к конкретным воинским частям, а для бригады резервистов будет закуплено вооружение, сообщило в пятницу Министерство обороны.
Министерство обороны: активный армейский резерв Литвы будет увеличиваться интенсивнее
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщается, что за три года планируется создать активный резерв в 36 тыс. человек, а подготовленный резерв приблизился бы к 120 тысячам.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, до конца этого года каждый военнослужащий действующего резерва будет иметь свою воинскую часть, в которую его будут призывать для несения службы или повышения квалификации.

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В ближайшее время все военнослужащие действительного запаса должны получить информацию о причислении к воинской части.

"Со следующего года призывников активного резерва будут приглашать в воинскую часть для обновления навыков, а с 2021 по 2024 год количество призванных резервистов удвоится. Учебные программы также обновляются с учетом потребностей армии и вновь приобретаемого современного вооружения", - говорится в сообщении министерства.

Активный резерв состоит из призывников, служивших в армии за последние десять лет. Их обучают, экипируют и прикрепляют к воинской части.

Подготовленный резерв Вооруженных Сил Литвы состоит из всех граждан Литвы в возрасте до 60 лет, имеющих военную подготовку и прошедших действительную военную службу.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время в армию должны поступить дополнительные количества индивидуального вооружения и экипировки для полного оснащения военных частей, закрепленных за военным составом армии.

Согласно заявлению МИД, приобретение нового современного оружия в ходе модернизации армии позволяет направить имеющееся вооружение в бригаду резервистов.

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