Министерство: нет достаточных правовых оснований для изменения дизайна дорожных знаков по примеру других государств

"В 2024 году Рабочая группа по безопасности дорожного движения WP.1 Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) на основе передового опыта стран, присоединившихся к Конвенции о дорожных знаках и сигналах, завершила подготовку обновлений изображений дорожных знаков, используемых в Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Итоговый документ будет вынесен на рассмотрение государств в сентябре 2024 года", - пояснили работники министерства.
"Принимая это во внимание, министерство считает, что изменение дизайна дорожных знаков не по поправкам Конвенции, а по примеру других государств, не имеет достаточной правовой основы, будет неустойчивым и краткосрочным", - указывают в комментарии.
В министерстве также подчеркнули, что установка одного стандартного дорожного знака обходится в среднем в 200 евро.
"После того, как Рабочая группа по безопасности дорожного движения WP.1 Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН одобрит предложенные поправки к Конвенции, Минтранс приступит к подготовке соответствующих поправок к ПДД и правилам установки дорожных знаков и вертикальной разметки, изменение дизайна дорожных знаков будет иметь правовую основу и соответствовать новейшим изменениям Конвенции", - сказано в комментарии.
"Установка одного стандартного дорожного знака стоит в среднем 200 евро. В эту цену входит щит дорожного знака, несущая конструкция, установка дорожного знака. Разумеется, в зависимости от габаритов дорожного знака, сложности несущей конструкции и стоимости монтажа цена может быть выше", - утверждают в министерстве.
Напомним, что консерваторы Сейма Андрюс Вишняускас, Пауле Кузмицкене и Миндаугас Скритулскас обратились к министру коммуникаций и транспорта с предложением изменить дорожные знаки советского образца.
По словам парламентариев, подавляющее большинство действующих и используемых сейчас в Литве дорожных знаков, с учетом их дизайна, идентичны или аналогичны дорожным знакам, утвержденным в период оккупации СССР.
В инициированном парламентариями письме указана необходимость разработки дорожных знаков, близких или аналогичных тем, которые используются в странах Евросоюза (ЕС). По мнению депутатов Сейма, эти изменения могут быть реализованы в ближайшее десятилетие.
Депутаты Сейма отмечают, что эти предложения не новы, однако, по их словам, министерство до сих пор не взяло на себя эту инициативу.