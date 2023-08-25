Министерство культуры обратится в комиссию по этике в связи с консерватором Стрельцовасом

В мае прошлого года С. Стрельцовас и его общественное учреждение Tekančios saulės tiltai (Мосты восходящего солнца) начали двустороннее сотрудничество с профессором японского Университета Мейдзе в Нагое Чихару Инабой. Желая помочь украинским военным беженцам в Литве, профессор перечислил на обучение украинцев 35 тыс. евро, которые были переведены на счет Шяуляйского районного самоуправления.

Депутат Шяуляйского районного муниципального совета, консерватор С. Стрельцовас и возглавляемое им общественное учреждение получили в прошлом году помощь в размере 35 тыс. евро, которая предназначалась для обучения украинцев в Литве. Тем не менее и у мэра Шяуляйского самоуправления, и у предоставившего помощь японского профессора Чихару Инабы возникли сомнения относительно организации обучения и возможного конфликта интересов при покупке услуг за счет средств помощи, сообщил портал Delfi.

"Министерство оценило информацию, появившуюся в публичном пространстве, и сегодня свяжется с ГКСЭ. Мы попросим ГКСЭ оценить эту ситуацию, возможный конфликт интересов", - сказала Elta Виктория Виткаускайте, пресс-секретарь министра культуры Симона Кайриса.

Ни С. Стрельцовас, ни возглавляемое им общественное учреждение напрямую не занимались организацией обучения, а приобрели эти услуги у его супруги Живиле Стрельцовене, у Национального агентства регионального развития, у компании MES 360 и у Ренаты Мотеюнене, супруги коллеги по совету – консерватора Вацловаса Мотеюнаса.

Мэр Шяуляйского районного самоуправления Чесловас Грейчюс выразил порталу сомнения в возможном конфликте интересов, поскольку С. Стрельцовас покупал услуги по обучению у своей супруги и у супруги однопартийца.

Он рассказал порталу, что сомневается в том, что С. Стрельцовас и возглавляемое им учреждение организовали для украинцев столько занятий, сколько обещали. Поэтому Шяуляйское районное самоуправление рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы.

Сомнение по поводу проведенного обучения украинцев выразил и профессор Ч. Инаба.