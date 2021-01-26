Министерство: из-за ограничений на покупку леса Литве грозят санкции ЕС

Министерство сообщило, что ЕК попросила у Литвы объяснений, так как подозревает, что такие меры могут ограничить свободное движение капитала.

Вице-министр Данас Аугутис сказал для пресс-релиза, что если эти ограничения в Законе о лесах оставить без изменений, то ЕК, "скорее всего, начнет официальную процедуру нарушения в отношении Литвы".

Советник министра окружающей среды Мариюс Гайлюс сказал BNS, что пока не может прокомментировать, инициирует ли министерство поправки к закону.

О предупреждении из ЕК первым сообщил портал Delfi.

В Литве с 2020 года лицу или связанным лицам на территории Литвы разрешено купить лишь до 1500 гектаров земли лесохозяйственного назначения.

Президент Гитанас Науседа наложил вето на этот закон, но Сейм его вето преодолел. Критики говорят, что ограничение может помешать приходу новых инвесторов.