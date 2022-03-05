Минист обороны: число военных НАТО в Литве увеличивается

"Конечно, ситуация с безопасностью в регионе напряженная. А нашим партнерам предлагается оценить реальную военную обстановку у своих границ, вокруг Литвы. Но Россия бросила все свои силы против Украины. (…) Все российские силы в Беларуси направлены против Украины. Численность войск НАТО в Литве увеличилась до 3000 человек, она постоянно увеличивается, будут большие учения, будет дополнительный танковый батальон США. Могу всех заверить, что этих сил в сложившейся ситуации достаточно", - сказал министр национальной обороны.

Он также опроверг распространявшиеся в публичном пространстве опасения, что НАТО не защитит Литву в случае необходимости.

"Мы — НАТО, наша армия — НАТО, наша армия вместе с нашими союзниками готова к любому сценарию", — пояснил он.

Несколько ранее сегодня премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на данный момент никакой угрозы для безопасности страны нет.