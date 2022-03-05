Минист обороны: число военных НАТО в Литве увеличивается

"Конечно, ситуация с безопасностью в регионе напряженная. А нашим партнерам предлагается оценить реальную военную обстановку у своих границ, вокруг Литвы. Но Россия бросила все свои силы против Украины. (…) Все российские силы в Беларуси направлены против Украины. Численность войск НАТО в Литве увеличилась до 3000 человек, она постоянно увеличивается, будут большие учения, будет дополнительный танковый батальон США. Могу всех заверить, что этих сил в сложившейся ситуации достаточно", - сказал министр национальной обороны.
Он также опроверг распространявшиеся в публичном пространстве опасения, что НАТО не защитит Литву в случае необходимости.
"Мы — НАТО, наша армия — НАТО, наша армия вместе с нашими союзниками готова к любому сценарию", — пояснил он.
Несколько ранее сегодня премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на данный момент никакой угрозы для безопасности страны нет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Эвакуация жителей переносится, российские военные продолжают обстрел; убит член украинской переговорной группы
Война в Украине продолжается уже десятый день. Вчера в...
Из Беларуси выезжают полные автобусы: большинство уезжающих — мужчины, которые услышали, что их ждет (29)
Опасаясь, что их скоро призовут воевать в Украине ,...
Президент Литвы: мы должны быть осторожными в вопросе прямого вовлечения в войну в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа во время обсуждения...
МИД России предупредил страны Балтии об ответственности за "антироссийский психоз"
Москва предупреждает Вильнюс, Ригу и Таллинн об их...
Премьер-министр: безопасности Литвы ничего не угрожает "критику Зеленского в адрес НАТО можно понять"
Премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции...