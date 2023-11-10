Минфин Литвы разрабатывает закон по регулированию рынков криптоактивов

 
ELTA
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ФОТО: Bloomberg

В целях реализации требований Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) и Регламента о переводе денежных средств (TRF) Минфин разрабатывает 12 проектов законопоправок. Их реализация обеспечит высокий уровень защиты непрофессиональных инвесторов и позволит улучшить управление рисками поставщиков услуг криптоактивов, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как заявила на проходившей в Вильнюсе конференции WEB3: Impact the Economy замминистра финансов Вайда Маркявичене, крипторегулирование было предпринято на уровне всего Евросоюза – в этом году было одобрено регулирование рынков криптоактивов, определяющее требования к деятельности данного сектора: применяться данное регулирование будет со следующего года.

"Со вступлением регламента MiCA в полную силу, поставщики услуг криптоактивов по объему предъявляемых к ним требований значительно приблизятся к требованиям, применяемым к другим участникам финансового рынка. Это поднимает планку требований на новый уровень, и не всем участникам крипторынка будет просто ее преодолеть", – сказала В. Маркявичене.

Министерство финансов уже предприняло ряд активных шагов в тех областях, где доработка регулирования требовалась больше всего. Например, в 2022 году в Литве ужесточились требования к поставщикам криптоуслуг в целях снижения рисков, связанных с этим сектором.

Также в ближайшее время в Сейм будет внесен проект поправок к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, направленных на расширение полномочий надзорного органа в сфере криптоактивов – Службы расследования финансовых преступлений.

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