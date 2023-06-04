Минэкономики: Литва избрана в руководство Всемирной туристской организации ООН

5 государств Исполнительного совета ВТО были избраны тайным голосованием из 11 кандидатов от европейского региона.

"Мы стали одной из лидирующих стран мира, которые имеют право решать вопросы формирования мировой туристической политики и создания будущих ориентиров развития туризма. Сейчас наблюдается быстрое восстановление туризма и создание нового туризма, затронутого глобальными вызовами, поэтому членство в Исполнительном совете ВТО – это еще и большая ответственность. Туризм является одной из сфер, которая способствует экономическому росту стран, международному сотрудничеству и созданию рабочих мест", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По словам министра, в прошлом году Литву посетило почти 4 млн. туристов, из которых 1,1 млн. составили иностранцы, а количество туристов в учреждениях размещения выросло на 55% Литва стремится к дальнейшему увеличению туристических потоков.

В сообщении министерства подчеркивается, что Литва, как единственный кандидат в Исполнительный совет ВТО из региона стран Северной Европы и Балтии, представила себя как государство больших возможностей, современное и инновационное государство, способное целенаправленно использовать мобильные данные и имеющее исключительную карту мобильных данных. Литва бережет идеи гармонии, мира и поощряет путешествия не только в пик путешествий, но и предлагает разные впечатления в любое время года.

"Для Литвы это очень важное достижение, поскольку оно позволит усилить значимость туризма для экономики в национальном, региональном и глобальном масштабах. Став членами Исполнительного совета ВТО, мы намерены еще активнее сотрудничать с другими странами ВТО, чтобы создать более устойчивую к вызовам туристическую экосистему, привлекающую наибольшее количество туристов для европейского региона, и в то же время для Литвы. Кроме того, мы будем представлять 8 государств региона Балтийского моря, а также донесем их идеи до Исполнительного совета ВТО", - сказала вице-министр экономики и инноваций Ева Валешкайте.

Выборы состоялись во время заседания Европейской комиссии ВТО в Болгарии. Кандидатуры в Исполнительный совет ВТО представили 11 стран: Литва, Албания, Азербайджан, Болгария, Чехия, Италия, Израиль, Словакия, Турция, Украина, Узбекистан.

Как сообщает министерство, в совет вместе с Литвой вошли также Чехия, Италия, Азербайджан и Болгария.