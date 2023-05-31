Миндаугас Синкявичюс переизбран президентом ассоциации самоуправлений

За его кандидатуру проголосовали 144 участников съезда, один голосовал против, 11 воздержались.

М. Синкявичюс участвовал в выборах без конкуренции – он был единственным делегатом. Кандидатуру социал-демократа выдвинул однопартиец М. Синкявичюса, мэр Пакруоиса Саулюс Маргис. Отдельным обращением кандидатуру мэра Ионавы поддержали четыре мэра Каунасского региона – мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, мэр Каунасского района Валериюс Макунас, мэр Пренайского района Альвидас Вайцекаускас и мэр Кедайняй Валентинас Тамулис.

Избрано 6 вице-президентов: половина из них продолжит начатую работу

Мэр Ионавы М. Синкявичюс возглавит АСЛ в 2019 г. На постах вице-президентов работали мэр Лаздияй, член Союза демократов "Во имя Литвы" Аусма Мишкинене, мэр Паланги, консерватор Шарунас Вайткус, мэр Электренай, либерал Кястутис Вайтукайтис и мэр Акмяне, социал-демократ Виталий Митрофанов.

Часть из них продолжит работу на должности заместителя М. Синкявичюса. Мэр Ионавы предложил участникам съезда переизбрать мэров Лаздияй, Акмяне и Паланги. А также дополнить команду вице-президентов мэром Казлу-Руды Мантасом Варашкой, мэром Клайпедского района Бронюсом Маркаускасом и мэром Плунге Андрюсом Клишонисом.

Съезд за кандидатов проголосовал in corpore – 159 представителей высказались за, 4 воздержались, голосов против не было.

ELTA напоминает, что в среду в Вильнюсской ратуше прошел всеобщий съезд Ассоциации самоуправлений Литвы, на котором мэры и делегированные самоуправлениями представители избирали новое руководство организации.