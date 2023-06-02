В рамках еженедельной рубрики на DELFI советник президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаку на Киев, обстрелы в Шебекино (название которого до сих пор не могут выучить российские пропагандисты и чиновники), а также предположил, какой сценарий поможет российской политической элите избавиться от "токсичного актива" в виде Владимира Путина и выйти на переговоры с Украиной.

Международный день защиты детей и трагедия в Киеве

По данным Генштаба ВСУ, в ночной атаке на Киев были использованы 10 ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" — целями были объекты гражданской и критической инфраструктуры в Деснянском районе города. Украинские СМИ сообщают, что граждане не смогли попасть в укрытие: одно из них расположено в районной поликлинике №3, и ранее от жителей неоднократно поступали жалобы, что укрытие оказывалось закрытым во время воздушных тревог. Городская прокуратура сообщила о начале следственных действий.

— Местные власти все-таки должны ответственно к этому подходить. 15 месяцев войны прошло, и это не повод, чтобы как-то менее внимательно следить за тем, что происходит. Основной инструмент войны России — это обстрел практически каждую ночь, обстрел остатками крылатых ракет, баллистикой, центра столицы дронами. Таким образом они хотят сформировать панические настроения, показать, что будут убивать гражданское население. Конечно, здесь нужно очень жестко следить за тем, чтобы все пункты, бомбоубежища были в ближайшие доступности, открыты для граждан, чтобы там находились необходимые, например, запасы воды.

Я честно говоря, не совсем понимаю, почему после 15 месяцев войны Россия все еще воспринимается, как страна, которая может как-то одинаково смотреть на то, на что смотрит цивилизованный мир — имеется в виду, День защиты детей. Для России это не День защиты детей, это день убийства детей, несомненно, — комментирует ночной обстрел советник президента Украины.

В этом контексте стоит напомнить, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой именно после эпизодов, связанных с преступлениями против украинских детей — депортации несовершеннолетних в российские регионы. Михаил Подоляк оценивает эти деяния, как часть программы "деукраинизации" молодого поколения украинцев, принудительно отправленных в Россию на "перевоспитание".

— Это глобальная проблема России, которая умышленно зашла на территорию Украины. Одной из целей было дробление взрослого населения на разные категории. Часть людей должна была быть уничтожена — то, что мы увидели с вами в Буче. Часть людей должна была быть репрессирована, максимально поражена в правах. То есть Россия осознанно подошла к тому, что нужно будет размыть полностью идентичность Украины. И в то же время провести существенную работу с гражданским населением: какую-то часть убив, какую-то часть отправив в специальные лагеря. Что касается детей: это тоже была абсолютно умышленная большая программа, геноцидная программа, о чём собственно, говорит и ордер Международного уголовного суда в Гааге. Изначально, когда была захвачена часть областей, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, дети там принудительно, на блокпостах изымались у родителей.

Я хочу зафиксировать следующее: у нас только уголовных, фактовых дел, по конкретным фамилиям (то есть дети, которые уже установлены) порядка 20 тысяч! 19 тысяч 423 уголовных дела, где есть конкретная фамилия ребенка, откуда он был депортирован, свидетельские показания и так далее. Всего мы считаем, что было депортировано, принудительно в том или ином виде, в том числе с убийством родителей, порядка 100 тысяч детей. То есть это целенаправленная, геноцидная практика. России и не скрывала, что она это делает. Почему, я объясню. Потому что в начале войны, напомню, Россия вполне считала, что сможет там за какое-то время, взять под контроль территории Украины полностью, и все эти преступления будут спрятаны. Более того, насколько я понимаю, Россия собиралась все это — массовые убийства, массовые могильники, которые она устроила в части Киевской области — переписать на Украину, — говорит Михаил Подоляк.

Советник президента добавил, что проблема преступлений против детей Украины звучит на всех глобальных международных площадках. С участием разных стран созданы соответствующие следственные группы.

— После войны мы сможем найти всех, кто участвовал в этой системе. Это не только Львова-Белова, не только Кириенко, не только другие авторы этой концепции. Здесь определенную роль играет и Беларусь, так называемое Союзное государство. Мы сейчас тоже занимаемся изучением того, какую роль в этом принимала белорусская сторона, — рассказал Подоляк.

Известно, что заместитель главы Объединенного переходного кабинета Павел Латушко, находящийся с визитом в Киеве, недавно встретился с советником президента Михаилом Подоляком. На встрече Латушко сообщил, что передал уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины отчет о перемещении украинских детей в Беларусь. Предварительно белорусская оппозиция еще раз удостоверилась, что офис президента Украины более не контактирует с режимом Лукашенко.

— Напомню, что мы несколько туров переговорного процесса проводили в Беларуси. После начала войны, безусловно, контакты были в этот момент. Но с точки зрения последующих коммуникаций — они на сегодняшний день невозможны, исходя из той роли, которую Беларусь играет в войне. Роль страны, которая предоставляет свою инфраструктуру, свое воздушное пространство, свои полигоны. В том числе сам Лукашенко выполняет роль агитатора в этой войне и эскалирует войну, постоянно говорит о том, что Украину нужно уничтожать, по сути. И, конечно же, на этом в фоне иметь какие-то коммуникации бесполезно и бессмысленно. Единственное только здесь замечание всегда с моей стороны — не нужно какие-то претензии высказывать, например, к Украине, с той точки зрения, что она менее интенсивно общается с кем-то из представителей альтернативных политических течений Беларуси или России. Дело в том, что для Украины приоритет, несомненно, это собственная война. Нам бы хотелось, чтобы альтернативные оппозиционные группы, белорусские и российские, более активно проявлялись себя.

Лукашенко, Токаев и ядерное оружие в "Союзном государстве"

Недавно Александр Лукашенко в эфире российского телевидения заявил, что если Казахстан хочет получить доступ к ядерному оружию, ему стоит присоединиться к Союзному государству. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев чуть позже заявил, что «оценил шутку».

— За эти заявления этот субъект (Лукашенко — Delfi) должен получить надлежащие санкции. Он, по сути, прямым текстом говорит о том, что нет глобального ядерного сдерживания и нет правил глобальной ядерной безопасности. Что договор о нераспространения ядерного оружия практически уничтожен и, соответственно, мир находится сегодня в другом состоянии с точки зрения оценки рисков безопасности. Это не просто какой-то там, извините меня, политик-фрик что-то наговорил. Нет, это целенаправленная компания двух стран, которые умышлено уничтожают глобальный контур ядерной безопасности. Обязательно должны быть заявления на уровне международных институтов, таких, как ООН. И финансовые санкции против РФ и РБ дополнительно», — прокомментировал ситуацию Михаил Подоляк.

Русский Добровольческий Корпус и "бумеранг войны"

В последний день весны белгородские власти начали эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронежскую область. 1 июня РДК сообщил о новом заходе в Белгородскую область.

— Мне кажется, что точка невозврата в этой войне была летом прошлого года. Особенно это было понятно после того, как прошла эффективная контроперация на Харьковском и Херсонском направлении. И в тот момент, когда в принципе наши партнеры окончательно для себя избрали другую риторику, Украина начала получать новые виды оружия, новые виды инструментов, и по сути, де факто, превращаться в страну уровня страны НАТО, если мы говорим об оружейных возможностях.

Что касается бумеранга. Вот этот момент начал проявляться в том, что постепенно война будет переходить на территорию Российской Федерации. Потому что это логика, это абсолютно объективная логика развития любого процесса. Россия постепенно осознала отсутствия качественных ресурсов для изменения стратегии войны. То есть, грубо говоря, у них нету компетентных военачальников, нету вообще управленческой компетенции. Все, что Россия всегда продавала на внешнем рынке — просто пропагандистская подоплёка. Они, грубо говоря, продавали слова. Как только эти мифы начали обрушаться, очевидно, что постепенно эксцессы переносятся теперь на территорию РФ.

Инциденты с беспилотниками, рейды РДК говорят о том, что внутреннее пространство России не защищено. Второе — принимать быстрые решения некому, внутренняя система ныне не эффективна. Россия находится в состоянии аффекта, поэтому мы слышим, что надо атаковать даже Шебекино. Панические настроения говорят о том, что они будут готовы воевать против своих граждан и уничтожать населенные пункты. В России нет силовой вертикали, они не готовы воевать с вооруженными людьми, — говорит Михаил Подоляк.

"Шемякино, Шреково, Шмекино"

Неспособность российских телепропагандистов запомнить название российского же населенного пункта стала предметом шуток. На телеканале "Россия-1" эксперты несколько раз назвали населенный пункт "Шмекино" и "Шемякино". Аналогичные ошибки делали и пользователи в сети.

— Россия страна не солидарного населения. Они не живут в рамках взаимопомощи, в рамках взаимного интереса. Они живут в «гопникового» типа конкуренции: когда ты можешь прийти и отжать что-то у соседа, надо это сделать. Им плевать на Шемякино, Шебекино, Шмякино и так далее. Как им и плевать на соседние города, — комментирует Михаил Подоляк.

Говоря об атаках на Белгородскую и Московскую область, советник президента Украины вновь отрицает причастность Киева к рейдам РДК и дронам над Москвой.

— Мы с симпатией смотрим на то, что они делают. И те дроны, что были над Москвой и Московской областью, над тем же Ново-Огарева — это маленькие дроны с небольшим радиусом подлета. Это невозможно сделать из Украины, это возможно делать, находясь в России. Это говорит о том, что количество внутреннего протеста, вот такого, в хорошем смысле слова (потому что Россия не понимает диалоговый протест), растет. Это важно для резкого нарастания внутреннего вооруженного протеста. Внутреннее пространство не контролируется: можно заходить не только в Белгородскую область, можно заходить и дальше, в Ивановскую область. И не бояться, потому что там некому противостоять.

- Началась ли охота на Путина?

— Я не ставлю главной целью охоту на Путина. На мой взгляд, более важно показать путинской элите, что этот человек не контролирует ситуации полностью. Необходимо, чтобы путинское окружение осознало, что чем дольше они затягивают нахождение Путина у власти, тем более существенные проблемы будут у них. Проблема России в том, что там каждый живет индивидуальным интересом. Там нет государственного интереса, как концепции. Им бы сейчас задуматься о том, что вот все процессы, которые происходят, в том числе заходы того же РДК, не установленные беспилотники над территорией даже МО — это говорит о том, что будут ускоряться процессы внутреннего распада.

Все будет постепенно ухудшаться. Тем более, на внешнем рынке уже есть ордера. Никто не испытывает сегодня пиетета перед Путиным. Вы же видите, как к нему относятся. Есть жесткие заявления глобальных лидеров, что Путин преступник. Вот эти представители российской элиты видят, что совсем другое отношение к России на внешнем рынке. На внутреннем рынке они видят нарастающее бурление, много разных процессов, инцидентов. Они должны чувствовать однозначно, что население придет к бунтовским технологиям решения. И в какой-то момент это все прорвется. Возникнет вопрос: а зачем вы держите Путина?

Vladimiras Putinas © Stopkadras

Смотрите, нет Путина, как политического лидера этой группы. Выдвигают они там другого лидера, какого-то временного, транзитного лидера. Выводят российские войска к 91-му году, садятся за столом переговоров, имеют какие-то издержки. Ну, я думаю, пропаганда доработает то, что нахождение России на границе 91-го года — это несомненная победа над НАТО. Освободили всю территорию Украины, отдали ее обратно Украине, суверенной, и соответственно, на внутреннем рынке они смогут, так или иначе, довести до ума эту тему — что они все-таки выиграли у НАТО. Не позволили НАТО зайти на территорию богатейшей страны, которую НАТО очень хотело забрать. И тогда у них есть шанс сохраниться, — считает Михаил Подоляк.

По мнению советника президента Украины, Путину на сегодняшний день гораздо опаснее находиться внутри России. Тем не менее, из-за изменения своей роли на международной арене Путин не готов покидать пределы страны — например, не решился полететь к Эрдогану на инаугурацию. Фактически сейчас российский лидер находится между двух огней.