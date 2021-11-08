Миграционный кризис: президент Литвы выразил поддержку Польше

По словам Г. Науседы, Литва готова предоставить Польше помощь, чтобы она смогла справиться с начавшимся наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.

"Масштаб предпринимаемой белорусским режимом гибридной атаки является беспрецедентным. Нам следует оставаться едиными и солидарными. Литва готова сотрудничать с Польшей и всеми возможными средствами помочь в обуздании этого кризиса", – сказал президент Литвы.

Главы государств договорились поддерживать связь, постоянно обмениваться информацией о ситуации на границе с Беларусью и координировать действия.

Дислоцированные в Польше у границы с Беларусью силы в понедельник предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны из Беларуси. В страну, по словам должностных лиц, хотели прорваться сотни мигрантов.