Миграционный кризис: президент Литвы выразил поддержку Польше

По словам Г. Науседы, Литва готова предоставить Польше помощь, чтобы она смогла справиться с начавшимся наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.
"Масштаб предпринимаемой белорусским режимом гибридной атаки является беспрецедентным. Нам следует оставаться едиными и солидарными. Литва готова сотрудничать с Польшей и всеми возможными средствами помочь в обуздании этого кризиса", – сказал президент Литвы.
Главы государств договорились поддерживать связь, постоянно обмениваться информацией о ситуации на границе с Беларусью и координировать действия.
Дислоцированные в Польше у границы с Беларусью силы в понедельник предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны из Беларуси. В страну, по словам должностных лиц, хотели прорваться сотни мигрантов.
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