Миграционный кризис: президент Литвы получил заверение, что ЕС окажет давление на Ирак через визовую политику

"По некоторым аспектам у Европейского союза (ЕС) есть определенные переговорные рычаги, которые он может использовать, например, на переговорах с тем же Ираком. Такими рычагами не располагает Литва как отдельная страна. Конкретно – политика выдачи виз", - сказал во вторник журналистам глава Литвы.

"Господин Ш. Мишель заверил меня, что готов использовать эти рычаги и будет делать это в ближайшем будущем", - добавил он.

ЕС сейчас ведет переговоры с Багдадом, чтобы он вернул в Ирак незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы жителей этой страны, а также сократил число полетов в Минск. Иракские авиалинии намерены в ближайшее время выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но и из еще трех городов - Басры, Эрбиля и Сулеймании.

Посетившая в понедельник Литву член Еврокомиссии (ЕК) Илва Йоханссон сказала, что она еще раньше предложила третьим странам применять меры, связанные с выдачей виз, если конкретные государства не выполняют международные обязательства при решении вопросов миграции. Еврокомиссар добавила, что это решение теперь находится в руках Совета Европейского союза.

Г. Науседа отметил, что не говорил с председателем Европейского совета "конкретно о законодательных инициативах Литвы", однако подчеркнул, что ознакомил его в общих чертах с тем, что Литва собирается делать дальше.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала распоряжение, которым разрешила пограничникам разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

Кроме того, на следующей неделе во время внеочередной сессии Сейм рассмотрит поправки в законах, которые позволят военным давать обязательные указания физическим лицам, преследовать их и задерживать. Иными словами, военные смогут выполнять функции пограничников.

"Больше всего мы говорили о финансировании строительства стены", - сказал президент Литвы.

Служба охраны государственной границы Литвы предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра. Его оборудование обойдется более чем в 150 млн евро.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.