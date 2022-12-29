aA
Решение Российской Федерации выслать дипломата посольства Литвы в Москве Министерство иностранных дел (МИД) Литвы считает враждебным шагом по отношению к Литве.
МИД в ответ России выслать литовского дипломата: считаем это враждебным шагом по отношению к Литве
© DELFI / Tomas Vinickas

"Объявленную высылку дипломата посольства Литвы в Москве (объявление нежелательным лицом) Министерство иностранных дел Литовской Республики расценивает как враждебный шаг по отношению к Литве, и в то же время отмечает, что Литва 1 декабря с. г. из посольства России в Вильнюсе был выслан (объявлен нежелательным лицом) представитель российских спецслужб, деятельность которого была несовместима со статусом дипломата", - в ответе Elta утверждает МИД.

Статьи по теме:
Россия высылает из страны литовского дипломата

ELTA напоминает, что 28 декабря в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибульскене, ей был заявлен протест в связи с якобы необоснованной, по мнению МИД РФ, высылкой сотрудника посольства России в Вильнюсе 1 декабря текущего года. В качестве ответной меры один из дипломатов посольства Литвы был объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней.

1 декабря в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Сотруднику посольства России было указано покинуть Литву в течение пяти дней.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Цены на продукты в Литве огромные: как изменились привычки жителей

За год корзина самых дешевых продуктов подорожала на...

На Новый год жители Литвы не жалеют и 600 евро

Жители Литвы на Новый год ищут не дешевые развлечения....

Новейший прогноз синоптиков: обильные осадки и необычное потепление  возможно, температура установит рекорд

В четверг днем Литва останется в зоне действия...

Важная информация: когда за медицинские услуги придется платить и застрахованным жителям Литвы

Жители Литвы часто интересуются у специалистов...

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, жителям рекомендуют покинуть столицу

В следующем году в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Для...