МИД: страны Балтии ввели санкции против еще 118 представителей режима Беларуси

Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
"Литва вместе с Эстонией и Латвией проявили солидарность с жителями Беларуси, борющимися за свою свободу. Приспешники режима должны осознать – ответ на использование ими жесткой силы против мирных жителей будет очень строгим и недвусмысленным. Литва не будет стоять в стороне", – отметил в пресс-релизе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По информации МИД, в список внесены лица, которые работают в структурах Министерства внутренних дел Беларуси и непосредственно или косвенно способствовали фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, участвовали в репрессиях против демократической оппозиции и гражданского общества, ответственны за серьезные систематические нарушения прав человека.
Как говорится в сообщении, Департамент миграции внес данные об этих лицах в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.
В целом в национальных санкционных списках в данный момент находятся 274 представителя белорусских властей и силовых структур.
"Беларусь борется за независимость своей страны, это длительный и сложный путь, однако я не сомневаюсь, что белорусы добьются своей цели. Мы, в свою очередь, осуждаем поступки тех людей, которые, обладая властью и силой, используют их против собственных граждан", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
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