МИД: Россия обязана соблюдать указание Международного суда ООН о прекращении военных действий в Украине



16 марта 2022 года Международный суд ООН, учитывая иск Украины от 26 февраля 2022 года против России в соответствии с Конвенцией о геноциде от 1948 ода, вынес указание о временных мерах, суть которых – указание России немедленно прекратить военные действия против Украины, сообщает МИД.

Литва, как и еще 18 государств-членов ЕС и 4 государства не ЕС, вступила в это дело Международного суда ООН.