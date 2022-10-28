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"Балтийские государства приветствуют решение Международного суда ООН в отношении России – немедленно прекратить военные действия на территории Украины, и мы настоятельно призываем Россию соблюдать юридически обязательные постановления Международного суда от 16 марта 2022 года", – сказал постоянный представитель Литвы при ООН, посол Ритис Паулаускас, выступая в четверг от имени трех Балтийских государств на пленарном заседании Генассамблеи ООН, на котором обсуждается отчет Международного суда ООН.
МИД: Россия обязана соблюдать указание Международного суда ООН о прекращении военных действий в Украине
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16 марта 2022 года Международный суд ООН, учитывая иск Украины от 26 февраля 2022 года против России в соответствии с Конвенцией о геноциде от 1948 ода, вынес указание о временных мерах, суть которых – указание России немедленно прекратить военные действия против Украины, сообщает МИД.

Литва, как и еще 18 государств-членов ЕС и 4 государства не ЕС, вступила в это дело Международного суда ООН.

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