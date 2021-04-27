МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии

"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", - отметили в министерстве.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 22 апреля сообщил, что в знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов.

"Сегодня, 23 апреля, в МИД Литвы вызван представитель Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота, объявляющая двух работников РФ за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, нежелательными лицами в Литве, им предписано покинуть Литву в течение семи дней", - сообщил министр.

На прошлой неделе чешское правительство на основе отчета разведки заявило, что Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен значительный материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.

Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.

Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.