"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года", - говорится в комментарии.