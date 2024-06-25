2024.06.25 16:04

МИД РФ объявил о блокировке в России доступа к 81 европейскому СМИ. В их числе три медиа из Литвы

 
rus.DELFI.lv
Литовские медиа ресурсы
Литовские медиа ресурсы
ФОТО: Delfi

Министерство иностранных дел РФ объявило об „ограничении доступа“ на территории России к нескольким десяткам европейских изданий. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

В российском МИД пояснили, что решение принято в ответ на блокировку РИА „Новости“, „Известий“ и „Российской газеты“ на территории ЕС. Также ведомство утверждает, что блокируемые европейские ресурсы „систематически распространяют недостоверную информацию о ходе специальной военной операции“, как в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.

„Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. [...] Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения“, — заявили в МИД РФ.

Среди порталов, доступ к которым запрещен на территории России, оказались три медиа из Литвы: интернет-портал LRT, интернет-портал 15min.lt и интернет-портал lrytas.lt.

Другие крупные СМИ, упомянутые в документе, — немецкие Die Zeit, Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El Pais, итальянская La Repubblica, польский Belsat, финские Yle и Helsingin Sanomat, французские Le Monde, Liberation и Arte, агентство AFP, издания Politico и EUObserver.

Доступ к Ru.Delfi.lt и Rus.Delfi.lv заблокирован на территории РФ с весны 2022 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии