МИД рекомендует воздержаться от поездок в Иран и призывает находящихся там литовцев покинуть страну

"Не исключено, что для подавления протестов иранский режим может применять преследования и задержания граждан Литвы, путешествующих с туристическими целями. Ситуация динамично меняется, поэтому просим вас сохранять бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий и постоянно следить за информацией, публикуемой Министерством иностранных дел Литвы, посольством Литвы в Турции, Анкаре", - говорится в сообщении МИД.

МИД напоминает, что граждане Литвы могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время посольств Литвы, позвонив по общему телефону Министерства иностранных дел: +370 5 236 2444 или по электронной почте: pilieciai@urm.lt.