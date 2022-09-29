МИД рекомендует гражданам Литвы покинуть Россию

МИД также предупреждает, что нельзя исключать преследования и задержания граждан Литвы из-за российского вторжения в Украину.

"Ситуация динамично меняется, поэтому просим вас сохранять бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий и постоянно следить за информацией, публикуемой МИД Литвы, посольством Литвы в России, в Москве", — говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Министерство иностранных дел Литвы уже озвучило рекомендацию не выезжать в Россию, а литовским гражданам - покинуть эту страну после того, как Россия начала войну против Украины.