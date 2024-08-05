2024.08.05 15:01

МИД призывает покинуть Израиль: на Ближнем Востоке все еще находятся несколько сотен граждан Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
МИД призывает как можно скорее покинуть Израиль
МИД призывает как можно скорее покинуть Израиль
ФОТО: urm.lt

Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает граждан Литвы, находящихся в Израиле, что из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке все больше рейсов в страну отменяется или временно приостанавливается, а возможности покинуть страну коммерческими рейсами уменьшаются.

„Рекомендуем оценить необходимость поездки в Израиль, а находящимся там гражданам Литовской Республики, желающим покинуть страну, рекомендуем сделать это как можно скорее“, - указывается в распространенном МИД пресс-релизе.

По данным мобильных операторов, в настоящее время в Израиле действует 212 карт литовских операторов, в Ливане – 43, сообщает Национальный центр кризисного управления (НЦКУ).

В сообщении напоминают, что граждан Литвы, находящихся в Израиле, просят немедленно зарегистрироваться, заполнив форму регистрации поездки, чтобы ведомства могли в случае необходимости обратиться к этим лицам по поводу консульской помощи.

Также отмечается, что, если потребуется консульская помощь в Израиле, за ней можно обратиться в посольство Литвы в Государстве Израиль по электронной почте amb.il@urm.lt или по номеру телефона, опубликованному на сайте МИД.

„Граждане Литвы могут обратиться за консульской информацией, позвонив по круглосуточному телефону МИД или по электронной почте. Контакты опубликованы на сайте министерства“, - указывается в сообщении.

МИД Польши также призвал своих граждан покинуть вышеуказанные страны из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Страна также предупредила своих граждан не ездить в Ливан, Израиль и Иран.

НЦКУ призывает граждан Литвы как можно скорее покинуть Ливан

В связи с возможной эскалацией Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) настоятельно рекомендует гражданам Литвы, находящимся в Ливане, немедленно покинуть страну любым рейсом.

Центр напоминает, что за консульской информацией можно обратиться в Министерство иностранных дел по круглосуточному номеру телефона +37052362444 или по электронной почте: pilieciai@urm.lt.

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