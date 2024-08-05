МИД призывает покинуть Израиль: на Ближнем Востоке все еще находятся несколько сотен граждан Литвы

„Рекомендуем оценить необходимость поездки в Израиль, а находящимся там гражданам Литовской Республики, желающим покинуть страну, рекомендуем сделать это как можно скорее“, - указывается в распространенном МИД пресс-релизе.

По данным мобильных операторов, в настоящее время в Израиле действует 212 карт литовских операторов, в Ливане – 43, сообщает Национальный центр кризисного управления (НЦКУ).

В сообщении напоминают, что граждан Литвы, находящихся в Израиле, просят немедленно зарегистрироваться, заполнив форму регистрации поездки, чтобы ведомства могли в случае необходимости обратиться к этим лицам по поводу консульской помощи.