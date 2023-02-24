МИД призывает международное сообщество, партнеров и СМИ четко называть Россию агрессором

"К сожалению, мы до сих пор довольно часто видим, слышим, читаем такие термины, как украинская война, война в Украине, российско-украинский конфликт и т. д., которые создают неверный нарратив о причинах и истоках войны России против Украины. Мы призываем международное сообщество выбирать соответствующие термины, определяющие ответственность реального агрессора – России", - отмечает команда стратегической коммуникации Министерства иностранных дел.

Дипломатические представительства Литвы уже распространяют этот призыв – четко называть, что Россия является агрессором, на итальянском, арабском, испанском и португальском языках, также будут подготовлены материалы на немецком и французском языках.

Команда стратегической коммуникации Министерства иностранных дел опубликовала в соцсети "Facebook", а также в "Twitter" и "Linkedin" видео под названием "Год неудач России", в котором обращает внимание на геополитические, экономические и военные потери России, упадок власти в международном сообществе и другие неудачи, указывают в сообщении.

"Каналы российской пропаганды утверждают, что санкции против России не работают, но дефицит бюджета России увеличивается, более тысячи западных компаний вывели или приостановили свою деятельность в России, а международные культурные и спортивные организации отвернулись от агрессора. Факты, в отличие от распространяемой Россией лжи, свидетельствуют о том, что из-за военных преступлений, геноцида украинского народа Россия потеряла доверие и уважение в мире", - говорится в сообщении команды стратегической коммуникации Министерства иностранных дел.