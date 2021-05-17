МИД: обвинения Минска в адрес Литвы – попытки оправдать собственные действия

"В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе", – отметило в комментарии BNS министерство.
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью белорусскому гостелевидению заявил, что удалось установить данные о все еще живых "нацистских преступниках", которые осуществляли преступления в Литве и в Польше.
"У нас есть информация о все еще живых нацистских преступниках, которые были в списках и участвовали в деятельности карательных батальонов. Прежде всего – в литовских батальонах SS и (в польской организации – BNS) "Армия Крайова", – сказал А. Швед.
"Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами (а они еще живы, нам известно их место жительства) процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", — пояснил Андрей Швед.
Он также рассказал, что Генпрокуратура планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны.
В Беларуси уже более полугода продолжаются массовые протесты после состоявшихся в августе прошлого года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.
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