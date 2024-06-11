МИД об осужденной в Минске гражданке Литвы: официальную информацию о приговоре мы не получили

„В МИД осведомлены о ситуации, у министерства нет оснований верить в обоснованность обвинений, и оно оказывает гражданке всю возможную консульскую помощь. Официальной информации от белорусских властей о приговоре суда мы пока не получили“, - сообщила Elta пресс-секретарь МИД Паулина Левицките.
Представитель отмечает, что министерство не рекомендует жителям ездить в Беларусь из-за активизации в последнее время враждебных и провокационных действий против граждан Литвы.
„Граждан Литвы могут задерживать незаконно, им предъявляются сфабрикованные обвинения, их допрашивают белорусские силовые структуры“, - сказала П. Левицките.
Во вторник белорусский телеканал ОНТ сообщил об осужденной в Минске гражданке Литвы Эляне Раманаускене.
По данным канала, Э. Раманаускене обвиняют в агентурной деятельности, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
Как указано в сообщении, Э. Раманаускене была задержана на территории Беларуси, ее уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Утверждается, что Э. Раманаускене, работавшая руководителем маркетинговой службы в друскининкском санатории „Беларусь“, была завербована Департаментом госбезопасности Литвы более 10 лет назад. Якобы обвиняемая неоднократно предоставляла информацию о приехавших на отдых гостях санатория, среди которых были высокопоставленные белорусские чиновники.
Бывший главврач санатория „Беларусь“ Андрей Кобель был приговорен к девяти годам лишения свободы за государственную измену. Его также обвинили в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности Литвы.