МИД начал служебные действия в отношении послов Матулениса и Баярунаса

"В настоящее время, после получения дополнительной информации, начаты служебные действия по проверке упомянутой информации, также проводится аудит использования представительских средств посольства в Лондоне. Однако, пока информация уточняется и оценивается, мы на данный момент воздержимся от дальнейших комментариев", – говорится в письменном комментарии пресс-секретаря министра Паулины Левицките.

Сомнения в пригодности дипломатов продолжать занимать свои должности возникли после того, как информационный портал delfi сообщил, со ссылкой на источники, о том, что в МИД поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Баярунаса.

А Матуленис, как писал портал, мог не соблюдать мандат госучреждений и ослабить переговорную позицию Литвы в преддверии саммита НАТО.