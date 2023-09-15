МИД начал служебные действия в отношении послов Матулениса и Баярунаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В отношении посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса и посла при НАТО Дейвидаса Матулениса начаты служебные действия, сообщает Министерство иностранных дел (МИД). Кроме того, по данным министерства, проводится аудит представительских расходов посольства в Лондоне.

"В настоящее время, после получения дополнительной информации, начаты служебные действия по проверке упомянутой информации, также проводится аудит использования представительских средств посольства в Лондоне. Однако, пока информация уточняется и оценивается, мы на данный момент воздержимся от дальнейших комментариев", – говорится в письменном комментарии пресс-секретаря министра Паулины Левицките.

Сомнения в пригодности дипломатов продолжать занимать свои должности возникли после того, как информационный портал delfi сообщил, со ссылкой на источники, о том, что в МИД поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Баярунаса.

А Матуленис, как писал портал, мог не соблюдать мандат госучреждений и ослабить переговорную позицию Литвы в преддверии саммита НАТО.

В ответ на появившуюся в публичном пространстве информацию, президент Гитанас Науседа отметил, что доверяет послам. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что обвинения в адрес дипломатов крайне серьезны, поэтому ситуация требует тщательной оценки.

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