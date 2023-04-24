"В течение многих лет Запад утверждал, что экономическое сотрудничество убедит диктаторов поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Но мы только кормили их экономику и позволили нарушать все правила. Китай делает ставку на то, что мы повторим эту ошибку. Пришло время попробовать что-то другое", — написал в понедельник в своем Twitter министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В МИД подчеркнули, что три Балтийских государства когда-то были незаконно оккупированы Советским Союзом.

"Право не может зародиться из бесправия — таков принцип международного права, согласно которому крах незаконной советской оккупации означал продолжение Балтийской государственности. Комментарий китайского посла является искажением истории стран Балтии и других стран. Это также противоречит положениям Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Литовской Республикой, подписанного 14 сентября 1991 г.", – говорится в сообщении МИДа.

В протесте МИДа также отмечается, что сомнение китайского посла в принадлежности Крыма Украине является неприемлемым.

"В 1991 г. все международное сообщество, включая Китайскую Народную Республику, на международном уровне признало Украину с Крымом в качестве ее неотъемлемой части. Крым есть и всегда будет частью Украины", — подчеркивают в министе

Заявление китайского посла во Франции Лу Шайе с сомнениями в суверенитете бывших советских республик вызвали ажиотаж на международной арене. В ответ на вопрос журналиста телеканала LCI, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что важна точка зрения. После того, как журналист вмешался и заявил, что по международному праву Крым является частью Украины, китайский дипломат ответил, что по международному праву у бывших советских республик нет никакого статуса, потому что "нет международного договора, который материализует их суверенитет".