МИД Литвы выразил протест представителю посольства России по поводу расстрела украинских военнопленных

Представителю России было указано, что расстрел 16 украинских солдат, сложивших оружие, произошедший 30 сентября, является грубым и очевидным нарушением обязательств России по Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Литва также осудила продолжающуюся агрессию России против Украины, воздушные атаки на гражданские и объекты критической инфраструктуры на Украине, которые за последний месяц достигли беспрецедентных масштабов.