МИД Литвы выделил деньги для помощи Марокко, Ливии и Словении

В начале сентября 2023 года землетрясение в Марокко унесло жизни почти 3 тыс. человек, и столько же получили ранения. Тысячи людей потеряли свои дома, близких и рабочие места. По решению Министерства иностранных дел пострадавшему от землетрясения Марокко была выделена гуманитарная помощь в размере 50 тыс. евро путем перевода средств в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

В Ливии дожди и наводнения, начавшиеся в начале сентября этого года, вызвали катастрофические последствия, унеся жизни более 11 тысяч человек. По данным Международной организации по миграции (МОМ), в северо-восточный регион Ливии временно переселено около 40 тыс. человек – им нужна всяческая помощь. Учитывая масштабы катастрофы и потребности пострадавшего населения, решением Министерства иностранных дел Литвы для оказания гуманитарной помощи Ливии было выделено 50 тыс. евро из Программы развития сотрудничества и поддержки демократии. Средства будут переданы Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН). УКГВ ООН координирует и обеспечивает финансирование гуманитарных операций в ответ на сложные чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.