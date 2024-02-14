МИД Литвы вручил российскому дипломату ноту протеста по поводу включения граждан Литвы в список разыскиваемых лиц

Как указывает МИД, после появления информации в публичном пространстве во вторник российские должностные лица официально подтвердили, что граждане Литвы и других зарубежных стран, ответственные за снос памятников советским воинам, включены в список разыскиваемых Россией лиц.
В министерстве подчеркнули, что данные решения России противоречат общепризнанным нормам международного права, свидетельствуют о попытках фальсификации прошлого и неуважении к исторической памяти Литвы.
МИД потребовал немедленного прекращения преследования граждан Литвы.
Во вторник Москва объявила премьер-министра Эстонии К. Каллас "в розыск". Российский оппозиционный портал "Медиазона" также сообщил во вторник, что в список разыскиваемых включен министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
"Медиазона" обнаружила обоих политиков, скачав всю общедоступную поисковую базу данных – почти 100 тыс. карт поиска – с сайта МВД России. В базе данных не указано, по какой статье разыскиваются К. Каллас и С. Кайрис.
Помимо К. Каллас и С. Кайриса, в базе данных разыскиваемых фигурируют более ста восточноевропейских чиновников и политиков, против которых Россия возбудила уголовные дела после сноса советских памятников в их странах. Среди них две трети депутатов Сейма Латвии предыдущего созыва, члены советов Риги, Клайпеды, Вильнюса, а также украинских городов Луцк и Ровно, мэр польского города Валбжих и заместитель министра госимущества Польши.