МИД Литвы вручил российскому дипломату ноту протеста по поводу включения граждан Литвы в список разыскиваемых лиц

Как указывает МИД, после появления информации в публичном пространстве во вторник российские должностные лица официально подтвердили, что граждане Литвы и других зарубежных стран, ответственные за снос памятников советским воинам, включены в список разыскиваемых Россией лиц.

В министерстве подчеркнули, что данные решения России противоречат общепризнанным нормам международного права, свидетельствуют о попытках фальсификации прошлого и неуважении к исторической памяти Литвы.

МИД потребовал немедленного прекращения преследования граждан Литвы.

Во вторник Москва объявила премьер-министра Эстонии К. Каллас "в розыск". Российский оппозиционный портал "Медиазона" также сообщил во вторник, что в список разыскиваемых включен министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

"Медиазона" обнаружила обоих политиков, скачав всю общедоступную поисковую базу данных – почти 100 тыс. карт поиска – с сайта МВД России. В базе данных не указано, по какой статье разыскиваются К. Каллас и С. Кайрис.