МИД Литвы советует отказаться от поездок в Венесуэлу

По данным министерства, в Венесуэле по сей день проходят массовые демонстрации, начавшиеся после президентских выборов 28 июля. Демонстрации подавляются, против протестующих применяется сила, в стране могут возникнуть новые массовые беспорядки.

МИД предупреждает, что в результате демонстраций может быть нарушено движение транспорта, работа общественного транспорта, проезд в международный аэропорт им. Симона Боливара в Каракасе. Ситуация с безопасностью в стране может ухудшиться внезапно, власти могут ввести комендантский час и ограничить передвижение.